«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов

В Челябинской области проходит антитеррористическое учение «Молния-2022»: силовики спасают от нападения условных террористов Аргаяшскую ТЭЦ.

«Молнию» проводит с 29-го по 30-е июня оперативный штаб региона – в соответствии с планом проведения антитеррористических учений, утвержденным председателем Национального антитеррористического комитета.

В ходе данного учения силовики отрабатывают совместные действия по пресечению террористического акта на объектах топливно-энергетического комплекса.

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В частности, «Молния» направлена на отработку принятия решений и планирования мероприятий контртеррористической операции, закрепление навыков по организации действий сил и средств оперативного штаба, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

В антитеррористическом учении принимают участие силы и средства, региональных структур ФСБ, МВД, СУ СК, МЧС России, Росгвардии, а также антитеррористические комиссии Челябинской области.

При изучении учебной обстановки участники командно-штабных учений получают учебные вводные задачи и выполняют их. Действия участников КШУ оценивает руководитель учения – начальник УФСБ России по Челябинской области генерал-лейтенант Дмитрий Иванов.