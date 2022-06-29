29.06.2022
Южноуральцев приглашают на Парижский полумарафон
29.06.2022
На автобусном маршруте «Роза – Челябинск» работал лишенный прав водитель
29.06.2022
В Челябинске пройдет чемпионат России по дартсу
29.06.2022
Час с ректором ЮУрГУ: Александр Вагнер ответит на все вопросы абитуриентов
29.06.2022
«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов
29.06.2022
Студентка ЮУрГУ разработала дизайн-макет летописи Одигитриевского женского монастыря
«Молния-2022»: силовики спасают Аргаяшскую ТЭЦ от условных террористов
22.06.2022
Сотрудники УФСБ Челябинской области выявили взяточника в Ростехнадзоре
16.06.2022
В Копейске сотрудники УФСБ пресекли информационные преступления
10.06.2022
ФСБ Челябинской области выявила коррупционеров среди чиновников Верхнего Уфалея
09.06.2022
ФСБ пресекла канал незаконного сбыта оружия
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022
Новогодние праздники в 2023 году продлятся по восьмое января
24.06.2022
Метротрамвай в Челябинске запустят к концу 2025 года
22.06.2022