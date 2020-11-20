В Челябинской области вводятся новые ограничения в связи с угрозой распространения ковида

Молодые магнитогорцы мечтают работать в Общественной палате

В городе Магнитогорске (Челябинская область) формируется новый состав Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов.

На 20 мест свои анкеты и варианты социальных проектов для реализации в городе прислали 35 человек.

Напомним, палата создана в 2009 году и за это время стала центром притяжения молодежных инициатив.

Оценивая ее работу за прошедший год, председатель депутатской комиссии по социальной политике и связям с общественностью Егор Кожаев отметил:

«Волонтёрство, спорт, общественная деятельность... У ребят активная такая работа, без каких-то скандалов, интриг, расследований. Ребята на позитиве работают и достаточно много пользы приносят».

За прошедший год активисты организовали и провели 40 мероприятий, в них приняли участие более 4500 магнитогорцев. Это и традиционные «Коридоры власти», школа молодого парламентария, уроки мужества, выпуск книги воспоминаний ветеранов к 75-летию Великой Победы, круглые столы, субботники, а также спортивные турниры, в том числе новый – для дошкольников.

В копилке добрых дел - доставка продуктов и средств индивидуальной защиты пенсионерам, работа наблюдателями на голосовании по Конституции и на местных выборах.

«Сейчас формируем восьмой созыв палаты и главный показатель для меня - что на 20 мест мы получили уже 35 анкет. То есть, ребята слышат о палате, стремятся сюда попасть и проявлять себя», - говорит председатель молодёжной палаты при городском Собрании Денис Савельев.

Состав молодежной палаты будет утвержден депутатами Собрания на заседании в ближайший вторник.