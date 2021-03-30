Молодые семьи Челябинска получили сертификаты на улучшение жилищных условий

Заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев сегодня, 30 марта, вручил молодым семьям сертификаты на улучшение жилищных условий.

Социальную выплату, средства которой могут быть использованы молодой семьей на приобретение или строительство жилья на территории Челябинской области, адресаты получают благодаря поддержке правительства региона и губернатора Алексея Текслера.

В 2021-м сделать свою жизнь более комфортной смогут 50 молодых семей южноуральской столицы.

«Особенно радостно от того, что в этом году среди получателей субсидий рекордное число многодетных семей - 42. Впереди у вас приятные хлопоты - выбор новой, большой квартиры для своей семьи. И пусть этот дом всегда будет наполнен радостью, любовью и звонкими голосами ваших детей», - сказал в приветственном Сергей Авдеев.

По данным городской мэрии, в текущем году на социальные выплаты направят более 51 миллиона рублей из различных источников финансирования.

Сумма выплат напрямую зависит от состава семьи: чем больше детей воспитывают молодые родители, тем больше сумма.

Семья, в которой только два супруга, получит около 400 тысяч рублей, а самая многочисленная семья, где воспитывают шестерых детей, - почти 1 миллион 670 тысяч рублей.

Право на улучшение жилищных условий с использованием соцвыплаты или иной формы господдержки за счет средств федерального, областного и городского бюджетов в рамках подпрограммы «Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в Челябинске» предоставляется только один раз.

Участниками подпрограммы могут стать семьи, если возраст супругов либо одного из родителя в неполной семье не превышает 35 лет, если семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и имеет доход, достаточный для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер социальной выплаты.

По условиям участия в муниципальной программе и для получения очной консультации необходимо обращаться в управление по делам молодежи администрации Челябинска по телефону: (351) 265-90-07.