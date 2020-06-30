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Молодые семьи Челябинска получили возможность улучшить жилищные условия

Общество
Сегодня, 15:45

Молодые семьи Челябинска получили возможность улучшить жилищные условия. Свидетельства на получение социальной выплаты для приобретения жилого помещения или строительства дома были вручены 16-ти семьям.

Торжественную церемонию в стенах городской мэрии провел замглавы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев, отметивший, что еще 16 молодых семей, благодаря поддержке главы региона Алексея Теслера, смогут приобрести новое жилье.

"На эти цели направлено почти 11 миллионов рублей из различных источников финансирования. Средства поступают на блокированный банковский счет и после того, как семья подберет новую квартиру, они смогут использовать эту выплату", - рассказал Сергей Авдеев.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, сумма выплат напрямую зависит от состава семьи: чем больше детей воспитывают молодые родители, тем больше сумма.

Так, семья, в которой только два супруга и нет детей, получит около 400 тысяч рублей, а семья, воспитывающая троих детей, - почти 1 миллион 692 тысячи рублей.

В 2020-м году это уже вторая церемония вручения. В марте свидетельства - в рамках муниципальной программы "Оказание молодым семьям государственной поддержки для улучшения жилищных условий в городе Челябинске" уже получила 61 молодая семья.

 

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