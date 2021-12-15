Молодые южноуральцы с особенностями развития стали самостоятельнее благодаря проекту «Школа жизни»

В Челябинске вчера, 14 декабря, подвели итоги проекта «Школа жизни» для молодых людей с особенностями развития. За девять месяцев существования проекта ребята освоили навыки, необходимые для самостоятельной жизни, познакомились с различными видами творчества и обзавелись друзьями.

Проект «Школа жизни» стартовал 1 апреля этого года после того, как АНО социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Голубка» заявилась и выиграла конкурс комитета социальной политики города Челябинска. За время реализации проекта в центре сопровождаемого проживания, предназначенном для молодых людей с особенностями ментального развития, десять ребят из разных районов города при поддержке наставников приобрели такие навыки, как уборка квартиры, приготовление пищи, поход в магазин и умение обращаться с деньгами.

Как рассказала руководитель АНО «Голубка» Екатерина Шалгина, главные цели проекта были успешно достигнуты: «Те ребята, которые раньше почти не разговаривали, стали общаться со сверстниками, играть. Это большой прогресс! Нонсенсом для многих родителей стало и то, что их дети сами могут покупать продукты и расплачиваться за них в магазине. Казалось бы, что в этом такого, но для наших воспитанников это – настоящая победа!»

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Неудивительно, что заявки от родителей ребят с инвалидностью уже активно поступают на следующие два года, ведь в тренировочной квартире они не только обучаются и общаются, но и посещают мастер-классы по изготовлению тряпичных кукол, живописи и мыловарению, поют, а также ездят в боулинг и исторический парк «Гардарика». На мероприятии, посвященном подведению итогов первого выпуска проекта «Школа жизни», молодые люди вспоминали, чем занимались все это время, играли в театр и поблагодарили педагогов за помощь.

«Главное, что вы, ребята, подружились и, уверена, будете и в дальнейшем общаться. Теперь благодаря мастер-классам вы можете делать замечательные поделки для себя и своих друзей, а еще варить суп, ходить в магазин и много чего еще. Это всеобщая наша победа. Маленькая, но нужная для города, потому что это первый выпуск. В дальнейшем на проект дадут еще две квартиры и мы с вами будем развиваться дальше», – обратилась к молодым людям председатель комитета социальной политики г. Челябинска Лариса Мошкова.

«Счастлива участвовать в таком нужном проекте, где ребята смогли отказаться от своих «скорлупок» и найти себя, друзей в лице наших педагогов, помощников. Выражаю благодарность Ларисе Николаевне за то, что дала мне возможность попробовать силы в новом проекте. Это, действительно, нужное дело. Благодарю НКО «Голубка», сотрудники которого не побоялись и вышли на проект», – подытожила встречу директор МКУ «Социальная гарантия» Марина Вандровская.

В дальнейшем АНО социальной поддержки граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Голубка» планирует выходить на работодателей и искать места для выпускников «Школы жизни».