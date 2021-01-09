Прокуратура начала проверку по факту ЧП на канатной дороге в экопарке Магнитогорска

Минэкологии заверяет, в новогодние каникулы, несмотря на НМУ, воздух в Челябинске был чистым

В Челябинской области стартовали Рождественские ёлки, но пройдут они не совсем обычно

Мороз может отменить занятия в школах Челябинска после новогодних каникул

На первой учебной неделе 2021 года, которая начнется 11 января, прогнозируются низкие температуры окружающего воздуха. В связи с этим возможна отмена занятий в школах города.

Об этом предупреждают родителей в администрации Челябинска и просят внимательно следить за соответствующими предупреждениями.

«Информация о проведении занятий будет размещаться на сайте Единой дежурной диспетчерской службы (бегущая строка), на сайте мэрии (смотреть баннер с Незнайкой) и на сайте городского Комитета по делам образования.

Информация по обучению школьников в первую смену появляется с шести часов до 6.20 утра, по второй - в 10.30-11.00 часов.

Челябинский Гидрометцентр прогнозирует понижение температуры воздуха в ночь на вторник, среду и четверг – 12, 13 и 14 января – до минус 26-28 градусов.

Gismeteo ожидает, что в ночь на 13 и 14 января столбик термометра в Челябинске подберется к отметке минус 30-31 градусов, днем – минус 24-26 градусов.

В крепкие морозы родители могут сами принять решение, отправить их ребенка в школу или нет, исходя из температуры окружающего воздуха на данный момент.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

Учащиеся с первого по седьмой класс могут остаться дома при температуре воздуха минус 25 градусов при скорости ветра от пяти и более метров в секунду, а также при более низкой температуре (минус 26-27 градусов), но слабом ветре (1-4 метра в секунду). В безветренную погоду можно не посещать занятия, если мороз будет минус 28-29 градусов.

Школьники с первого по девятый класс могут не пойти в школу при температуре воздуха минус 26-27 градусов при скорости ветра от пяти и более метров в секунду, при минус 28-29 градусов при скорости ветра 1-4 метра в секунду, и в безветренную погоду при минус 30 градусов.

Занятия для всех учащихся отменяются при температуре воздуха минус 28-29 градусов (ветер от пяти и более метров секунду), при минус 30 градусов при скорости ветра 1-4 метров в секунду, при минус 31 градус и ниже.