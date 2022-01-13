Мороз отменил занятия в первую смену в школах Челябинска, Коркино, Копейска, Еманжелинска

Сегодня, 13 января, в связи с низкими температурами воздуха в Челябинске отменены занятия первой смены в школах города. Занятия второй смены пройдут в обычном режиме.

По данным Челябинского Гидрометеоцентра, в восемь часов утра температура воздуха в Челябинске была минус 27 градусов, влажность воздуха 75%, ветер южный 1-2 метра в секунду.

Кроме того, из-за мороза отменены занятия в школах Копейска и Еманжелинска с первого по четвертый классы первой смены.

В Коркинском муниципальном районе утром также было морозно. Родители могли по с своему усмотрению оставить школьника начальных классов дома. При этом не требуется предоставлять объяснительных документов о причине непосещения школы.

«Ответственность за принятие решения отпускать ребенка на занятия в мороз или нет, целиком и полностью ложится на родителей (законных представителей). В случае принятия решения о посещении образовательной организации в дни с неблагоприятными погодными условиями родителям необходимо обеспечить сопровождение обучающихся начальных классов в образовательную организацию и обратно домой», - подчеркивают в управлении образования Коркинского района.

С теми школьниками, кто придет в мороз в школу будут организованы занятия по повторению пройденного материала.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.