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Мой питомец - моя ответственность: южноуральцев приглашают выбрать лучшие детские рисунки животных

Южноуральцев приглашают выбрать лучшие детские рисунки животных, посмотреть которые можно на сайте организатора конкурса – ОГБУ «Челябинская ветстанция».

Прием работ на конкурс «Мой питомец – моя ответственность» завершился девятого марта. В общей сложности юные художники прислали 128 рисунков.

Как отмечают в челябинской ветстанции, в этом году несколько работ были посвящены счастливым историям спасения и помощи бездомным четвероногим. Героями большинства рисунков являются кошки и собаки, а также хомяки и попугаи. В своем творчестве не обошли вниманием дети и работу ветеринаров.

По рисункам видно, как старались юные художники, с какой любовью они подошли к конкурсу. Работы получились интересные, красочные и очень-очень разные. Ребята рисовали и красками, и фломастерами, и карандашами. Любоваться плодами творчества авторов – по-настоящему приятно.