14.12.2021
Руководство челябинского аэропорта примет кадровые решения в отношении виновников выкатывания самолета с пассажирами
14.12.2021
Казахский язык может стать обязательным в российских школах Байконура
14.12.2021
Цифровое портфолио может стать альтернативой ЕГЭ
14.12.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 137 тысяч
14.12.2021
В Челябинске торговцы елками создают опасные ситуации на дорогах
14.12.2021
Челябинск в 15-й раз примет всероссийские соревнования по дзюдо памяти легендарного Григория Веричева
МТС расширила покрытие фиксированной сети в Челябинске
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021
Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла
09.12.2021
В Челябинской области непривитых не отстранят от работы, но при одном условии
08.12.2021
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021