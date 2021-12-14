МТС расширила покрытие фиксированной сети в Челябинске

В микрорайонах Челябинска МТС продолжает подключать новые дома к домашнему цифровому ТВ и интернету, - в компании сообщили о завершении очередного этапа развития сети фиксированной связи в Челябинске. Жители сразу нескольких микрорайонов Челябинска получили доступ к телевидению МТС, а также домашнему интернету на скорости в пять раз превышающие стандартные 100 Мбит/с.

Так, в ЖК «Ньютон» и «Evo Park», а также в домах по Университетской набережной МТС расширила сеть – жители получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету до 500 Мбит/с и телевидению от провайдера, а также возможность экономить на связи. Объединяя домашние сервисы и мобильную связь, онлайн-кинотеатр МТС KION в «пакеты», южноуральцы смогут экономить до 40% каждый месяц. МТС также завершила очередной этап модернизации сети фиксированной связи в районах ЧТЗ и ЧМЗ, в ЖК «Парковый» и и «Залесье», благодаря чему их жители смогут пользоваться интернетом на повышенных скоростях.

В компании добавили, что пользоваться «пакетами» связи и цифровых сервисов удобнее и выгоднее, чем платить за услуги по отдельности. По мере реализации программы по развитию сети фиксированной связи в городах Челябинской области и подключению новых домов, жители все чаще объединяют домашний интернет, телевидение и мобильную связь для нескольких человек. На такие «пакетные» тарифы активно переходят те, кто давно с нами, и именно их выбирают новые абоненты.

Ёмкость сети МТС после модернизации позволила южноуральцам не только увеличить пропускную способность для просмотра период вечерних пиковых нагрузок. При этом качество фиксированной связи позволит смотреть видео разрешения 4K, вести стриминг в формате Ultra HD, а также играть в компьютерные игры с облачных серверов, используя скорость, сопоставимую со чтением обычного жёсткого диска.