Мухометьярова предложила сократить зарплату омбудсменов ради бесплатного проезда дошкольников

Челябинская область намерена ввести льготы на проезд в пригородных поездах для детей в возрасте от 5 до 7 лет. Депутат Ольга Мухометьярова предлагает установить бесплатный проезд для всех дошкольников, изыскав на эти цели средства путем сокращения зарплат омбудсменов.

Соответствующая законодательная инициатива о введении льготы поступила в региональный парламент от губернатора Алексея Текслера. Сегодня, 26 сентября, парламентарии рассмотрели этот законопроект на очередном заседании.

Как пояснил исполняющий обязанности министра дородного хозяйства и транспорта области Александр Филиппов, на сегодня в поезде пригодного сообщения могут бесплатно ездить дети в возрасте до 5 лет (в сопровождении взрослых). За билет для детей в возрасте от 5 до 7 лет приходиться платить в соответствии с установленным тарифом.

В настоящее время пригородные пассажирские компании предоставляют детям скидки в размере 75% от стоимости взрослого билета на проезд в электричках. Вместе с тем, на территории Челябинской области официально не утвержден тариф для перевозки указанной категории детей.

Пригородные компании уже неоднократно обращались к властям с просьбой компенсировать им из областного бюджета выпадающие доходы, возникающие от предоставления скидки на проезд детей. Они заявили о готовности отменить льготы для данной категории пассажиров. Но это решение может привести к росту недовольства граждан и социальному напряжению, так как это в первую очередь затронет семьи с низкими доходами, использующими пригородный железнодорожный транспорт в качестве альтернативы личному автомобилю.

Региональный миндортранс подготовил законопроект, устанавливающий льготы по тарифам на проезд детей в возрасте от 5 до 7 лет в пригородных поездах. Предлагается установить стоимость проезда для этой категории в размере 25% от цены взрослого билета.

Депутат Ольга Мухометьярова подчеркнула, что для введения этой льготы предстоит изыскать в областном бюджете порядка 4 миллионов рублей. «А что мешает сделать бесплатный проезд?», - поинтересовалась на заседании парламентарий. Она предложила сократить фонд оплаты труда уполномоченного по правам человека и уполномоченного по правам ребенка и направить высвобожденные деньги на предоставление бесплатного проезда детей в электричках.

Председатель Законодательного собрания области Владимир Мякуш пояснил Мухометьяровой, что все инициативы необходимо решать по мере их поступления. В настоящий момент в Заксобрание поступило предложение от губернатора Алексея Текслера. Его и необходимо рассмотреть. «А ваши предложения рассмотрим после появления соответствующей законодательной инициативы», - пообещал спикер.

В итоге парламентарии приняли предложенный законопроект в первом и третьем чтениях, исключая процедуру второго чтения.

Напомним, на сегодняшнем заседании областной омбудсмен Маргарита Павлова досрочно сложила полномочия в связи с назначением на пост сенатора от правительства региона. И эта должность стала вакантной. Детский омбудсмен Ирина Буторина также может досрочно покинуть свой пост. Ее кандидатура рассматривается на должность министра социальных отношений региона. И уже сейчас подбираются новые кандидатуры омбудсменов. Среди претендентов называется и Ольга Мухометьярова.