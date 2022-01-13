13.01.2022
Из-за коронавируса КХЛ отменяет матчи
13.01.2022
Челябинец устроил гонки с полицией
13.01.2022
Мультимодальный маршрут в действии
13.01.2022
Мансур Исаев стал лауреатом народной премии «Светлое прошлое»
12.01.2022
«Белая выставка» в Челябинске: минимализм и лаконичность уральской зимы
12.01.2022
Владимир Путин поручил проиндексировать пенсии на уровень выше инфляции
Мультимодальный маршрут в действии
23.12.2021
«Солнечная долина» приглашает в горы всей семьей
02.12.2021
В субботу «Снегирь» вновь начнет доставлять горнолыжников из Челябинска в Миасс
22.11.2021
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» ярко дал старт новому сезону
14.10.2021
Горнолыжный курорт «Солнечная долина» откроет новые трассы
Челябинцы вновь жалуются на жуткую вонь
12.01.2022
Выставки Исторического музея об Александре I: продолжение следует
11.01.2022
С 10 января южноуральцы без QR-кода смогут посещать кафе, бары и рестораны
09.01.2022
Где южноуральцам отдохнуть всей семьей в новогодние каникулы
02.01.2022
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021