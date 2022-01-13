Мультимодальный маршрут в действии

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В новогодние праздники более двух человек стали пассажирами мультимодального маршрута до горнолыжного курорта «Солнечная долина»

Мультимодальный маршрут из Челябинска до горнолыжного курорта «Солнечная долина» пользуется популярностью среди южноуральцев.

Напомним, в этом сезоне мультимодальный маршрут запущен в пятый раз – это единственный мультимодальный маршрут на Южном Урале. Перевозки пассажиров маршрута осуществляются по выходным и праздничным дням. Проект мультимодальных перевозок имеет ряд преимуществ: во-первых, это сокращение общего времени нахождения в пути, во-вторых – выгодное предложение по стоимости проезда и отдыха.

Билеты на маршрут продаются полными пакетами услуг в кассах пригородного вокзала Челябинска. В этом сезоне добавлен пакет, включающий, кроме проезда и ски-пасса, прокат лыж или сноуборда на 4,5 часа. Стоимость такого пакета услуг составляет: для школьников и студентов – 1700 рублей, для взрослых – 1900 рублей. Стоимость пакета, в который входят билеты на поезд и автобус в обе стороны, а также ски-пасс на 5 часов, составляет: для детей до 7 лет – 800 рублей, для школьников и студентов – 1350 рублей, для взрослых – 1600 рублей. Кроме того, пассажиры смогут приобрести трансфер до «Солнечной долины» без ски-пасса. Стоимость проезда туда-обратно составит 800 рублей.

Пригородный поезд сообщением Челябинск – Миасс отправляется в 8:35 (здесь и далее время местное), прибывает в Миасс в 09:50. Отправление автобуса от станции Миасс до «Солнечной долины» – в 10:10, прибытие на курорт – в 10:35. В обратную сторону автобус из «Солнечной долины» отправится в 16:20. Поезд из Миасса отправляется в 17:16, прибывает в Челябинск в 18:32.

В новогодние каникулы зафиксирована положительная динамика: в прошедшие каникулы поездами в рамках маршрута воспользовалось более 2 тыс. человек. При этом количество пассажиров на каждом рейсе в среднем выросло на 24% - до 340 человек.

глк солнечная долина
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12.01.2022

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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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В третий день рождественских святок посещают сирот

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Ограничение на движение общественного транспорта на М-5 в Челябинской области продлено

08.01.2022 22:43

39 птиц летели под волшебную музыку: Мы с тобой, Магнитогорск!

08.01.2022 18:36

Девятого января в Челябинской области вновь подморозит

08.01.2022 18:07

Южноуральцев предупреждают об усилении ветра и резком скачке давления

08.01.2022 17:00

Ограничение на движение общественного транспорта по М-5 в Челябинской области действует до 21 часа

08.01.2022 16:47

Анонсы событий и мероприятий на девятое января