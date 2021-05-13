Мусульмане Челябинской области принимают поздравления с большим и светлым праздником Ураза-байрам

Сегодня, 13-го мая, мусульмане Челябинской области отмечают Ураза-байрам.

С большим праздником южноуральцев, исповедующих ислам, поздравил глава региона Алексей Текслер, отметивший, что этот светлый день знаменует окончание священного месяца Рамадан – времени раздумий и духовного очищения.

«Ураза-байрам наполняет сердца верующих теплом и радостью, оптимизмом и праздничным настроением. Этот день служит связующим звеном между поколениями мусульман, помогая сохранить исконные ценности ислама – уважение к старшим, терпение, милосердие, гостеприимство, стремление творить добрые дела, жить в мире и согласии, следуя нравственным законам и традициям», - сказал Алексей Текслер.

Губернатор пожелал всем хорошего праздника, крепкого здоровья, счастья, благоденствия и неубывающих сил для созидательного труда на благо Южного Урала и нашей общей Родины – России.

Поздравила мусульман и глава Челябинска Наталья Котова. Мэр южноуральской столицы подчеркнула, что испокон веков Ураза-байрам отмечается свершением добрых дел и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. Градоначальница отметила, что эти ценности одинаково близки людям разных вероисповеданий, исторически служат основой мира и стабильности.

«Современный Челябинск являет собой яркий пример дружного сосуществования и гармоничного развития представителей различных национальностей и вероисповеданий. Мусульманская община Челябинска активно участвует в жизни города, вносит весомый вклад в развитие межконфессионального диалога, плодотворно взаимодействует с государственными и общественными организациями в делах благотворительности и просвещения, в воспитании подрастающего поколения», - подчеркнула Наталья Котова.

Мэр Челябинска пожелала мусульманам города и впредь приумножать своими добрыми делами духовный потенциал ислама, помогать укреплению межконфессионального сотрудничества, взаимопонимания между всеми народами России.

«Всем счастья, здоровья, мира и успехов во всех начинаниях», - сказала Наталья Котова.

Ураза-байрам, праздник разговения, наступает после завершения священного месяца Рамадан. Для каждого верующего это, в первую очередь, прощание с благословенными днями Рамадана, когда для каждого мусульманина предоставлялась хорошая возможность вырасти духовно, усмирить страсти посредством соблюдения поста, большего стремления к благочестию, оказания помощи нуждающимся.

В Ураза-байрам мусульманам предписывается предаваться настроению праздника, вкушая пищу и питье, поститься же в этот благословенный день нельзя.

В этот день мусульмане всего мира, совершив омовение, надевают праздничную одежду и спешат в мечеть на коллективную молитву. После этого верующие обмениваются поздравлениями, идут в гости или приглашают к себе на праздничную трапезу.

Праздник также отмечен крайне важным предписанием религии: в этот день мусульмане выплачивают нуждающимся людям обязательное пожертвование, называющееся закят аль-фитр.

Также в этот день принято навещать родителей, старших и больных, посещать кладбища, поминая усопших, читать над могилами отрывки из Священного Корана и просить Всевышнего об облегчении их участи.