Музей Победы приглашает южноуральцев на онлайн-выставку ко Дню защитника Отечества

Жителей Челябинской области приглашают на онлайн-программу, посвященную 23-го февраля, которую подготовил московский Музей Победы.

Интернет-пользователи узнают, как праздновали День защитника Отечества в годы Великой Отечественной войны, о подвигах героев, об оружии и технике Второй мировой. Виртуальных гостей ждут онлайн-выставка, экскурсии, мастер-классы, концерт и кинопоказ на сайте музея.

«Традиция отмечать 23-е февраля зародилась еще век назад. Торжества проводили в воинских частях, на предприятиях, в вузах и школах. Позднее стали организовывать спортивные соревнования, награждать военных. День рождения Красной Армии стал особенно значимым в Великую Отечественную войну. В столь непростой для страны период было очень важно поддерживать воинов, укреплять их боевой дух», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Узнать о том, как проходил День Красной армии и Военно-морского флота в годы Великой Отечественной войны, можно посетив онлайн-выставку. Музей Победы расскажет об истории празднования 23-го февраля на фронте и в тылу. Пользователи увидят более двух десятков экспонатов из фондовых коллекций музея. Это документы, письма и телеграммы, газеты. Посетители узнают, какие праздничные мероприятия проходили в этот день - например, выставки, концерты, торжественные награждения. Пользователи также увидят подарки, которые посылали бойцам на фронт.

Любителям техники и оружия будут интересны циклы онлайн-экскурсий «Моторы войны» и «Интересно об оружии». Зрители побывают на экспозициях и в залах музея и увидят коллекцию машин времен Второй мировой войны, а также легендарные пистолеты, винтовки и пулеметы. Гид подробно расскажет об их истории создания и боевого применения, судьбах конструкторов. Всего для пользователей подготовят около двадцати видеороликов. Онлайн-посетители узнают о первом советском внедорожнике ГАЗ-64, санитарно-эвакуационной машине ГАЗ-55, одном из самых массовых грузовых автомобилей в годы войны ГАЗ-ММВ, который курсировал по дороге жизни в блокадный Ленинград и других уникальных экспонатах.

Пользователей также ждут рассказы об известных образцах оружия и вооружения, которое помогало защищать страну на границе, оборонять Москву в 1941–1942 годах, отстоять блокадный Ленинград, одержать победу в Курской битве, освободить оккупированные территории.

Специалист музея познакомит виртуальных гостей экспонатами из коллекции музея: личным оружием самообороны пистолетом системы «Наган», первым армейским самозарядным «ТТ», с котором командиры поднимали солдат в бой, самым массовым пистолете-пулемете войны - ППШ-41, 340-тонной царь-пушкой №2, 305-миллиметровой морской железнодорожной артустановкой ТМ-3-12.

Кроме того, для юных гостей подготовлен цикл мастер-классов, во время которых их научат делать подарки для пап, а также сувениры из бумаги в виде формы красноармейцев: каски, пилотки, солдатской гимнастерки.

Завершит программу праздничный концерт и кинопоказ. В рамках фестиваля «Журавли Победы» зрители увидят выступление Первого духового юнармейского оркестра, в исполнении которого прозвучат известные советские песни, а в онлайн-кинотеатре пройдет показ фильма «Баллада о солдате» режиссера Григория Чухрая (1959), рассказала специалист по связям с общественностью ФГБУК «Музей Победы» Мария Котомина.