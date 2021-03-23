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Музей Победы ждет от юных поэтов Челябинской области стихов о героях войны

Юных поэтов Челябинской области приглашают к участию во Всероссийском конкурсе «Поэзия Победы», приуроченном к международному Дню поэзии, который отмечается 21-го марта.

Конкурс уже в четвертый раз проводит московский Музей Победы. Нынешнее творческое состязание приурочено к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны.

Организаторы хотят, чтобы молодые таланты с помощью поэтического слова помогли своим современникам перенестись в те страшные, полные лишений годы, попытались передать переживания участников событий 40-х годов прошлого столетия - горечь разлуки и боль утрат, надежду на встречу и несокрушимую веру в Победу.

Стихотворения могут быть посвящены героям Великой Отечественной, труженикам тыла, детям войны. В основу произведений могут лечь семейные истории.

Конкурс «Поэзия Победы» - это еще одна возможность поразмышлять о значении подвига всего военного поколения и о нашем долге перед теми, кто спас мир от нацизма.

Конкурс будет проходить по трем номинациям - для школьников средней и старшей школы от 11-ти до 13-ти и от 14-ти до 17-ти лет, а также в возрастной категории от 18-ти до 25-ти лет. Жюри возглавит поэт-песенник Александр Шаганов.

Чтобы стать участником творческого состязания, необходимо заполнить электронную заявку на сайте музея до 21-го апреля текущего года.

Итоги конкурса подведут накануне Дня памяти и скорби, 21-го июня. Лучшие работы разместят на сайте и в социальных сетях Музея Победы. Победители в каждой возрастной категории получат призы, по итогам конкурса также будет издан онлайн-сборник лучших стихов.

Более подробная информация - на сайте Музея Победы.