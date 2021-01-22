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Музыкальные вечера на челябинском катке переносятся из-за холодов

В челябинском парке имени Гагарина в связи с холодной погодой музыкальные вечера на катке, посвященные темам рок-н-ролл и русскому року, переносятся на 29-е и 30-е января.

Сегодня, 22-го января, и завтра, 23-го января, музыкального вечера на катке не будет, однако сам каток работает в обычном режиме.

С понедельника по четверг каток работает с 11-ти утра до девяти вечера, в пятницу – с 11-ти утра до 11-ти вечера, в субботу и воскресенье – с девяти утра и до 11-ти вечера, в воскресенье – с девяти утра до девяти вечера.

Час катания в парке Гагарина стоит 110 рублей для взрослых и 60 рублей – для детей. Кататься на своих коньках можно без ограничений по времени, заплатив за вход (для взрослого стоимость составляет сто рублей, для ребенка – 60).

Фото из официального сообщества парка имени Гагарина в ВК