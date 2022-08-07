07.08.2022
На Таганае сорвавшимся с горы камнем травмирована шестилетняя девочка
07.08.2022
Пожарные тушили баню на берегу озера Тургояк
07.08.2022
На 12 миллионов рублей два южноуральца «развели» предприятия России
07.08.2022
На трассе М-5 пассажирский автобус с туристами попал в аварию
07.08.2022
Челябинца, задушившего 19-летнюю девушку, отправили в СИЗО
06.08.2022
Челябинский бизнесмен, давший взятку вице-мэру Извекову, заплатит штраф в 13,5 миллиона рублей
На 12 миллионов рублей два южноуральца «развели» предприятия России
Главой Челябинска Натальей Котовой занялась прокуратура из-за состояния дороги
04.08.2022
Челябинские чиновники претендуют на Шнобелевскую премию: вдоль трамвайных путей оборудуют прогулочные зоны
03.08.2022
«Войска Дяди Васи» Челябинской области принимают поздравление с Днем ВДВ
02.08.2022
Сотрудники ФСБ совместно с СК задержали еще одного южноуральского экс-следователя
01.08.2022
Кадровые перестановки в администрации Челябинска
01.08.2022