На 12 миллионов рублей два южноуральца «развели» предприятия России

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На житейских перекрестках
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Следователями УМВД России по городу Челябинску завершено расследование уголовного дела по фактам мошенничеств на сумму около 12 миллионов рублей. Денежные средства были похищены у предприятий из Москвы и Московской области, Республик Коми и Татарстан, Алтайского края, Иркутской и Оренбургской областей.

Из материалов уголовного дела следует, что двое жителей Челябинской области, один из которых ранее судим, под видом предоставления специальной техники, используя реквизиты организаций – однодневок и подставные электронные счета, похитили денежные средства предприятий из нескольких регионов Российской Федерации.

«Для осуществления своей деятельности обвиняемые арендовали квартиру, которую использовали в качестве офиса, оборудовали ее рабочими местами с технической возможностью выхода в сеть Интернет для ведения переговоров и подготовки проектов документов для введения граждан и представителей юридических лиц в заблуждение относительно истинных намерений», - рассказали в региональном полицейском главке.

В сети Интернет мошенники создали сайт, где разместили информацию о возможности поставки новых тракторов стоимостью около 900 000 рублей за единицу техники после внесения 100% предоплаты. Покупателям предоставлялись фиктивные договоры купли-продажи. Таким образом злоумышленники мошенническим путем похитили у десяти индивидуальных предпринимателей и юридических лиц денежные средства в сумме около 12 миллионов рублей. Не дождавшись обещанной техники, обманутые россияне обратились в полицию.

Противоправная деятельность злоумышленников пресечена оперуполномоченными управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД области.

Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Уголовное дело вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд  Челябинска.

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