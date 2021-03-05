На 8 Марта виновницы торжества получат в подарок умные часы, а не смартфоны

Смартфоны теряют популярность в качестве подарка на 8 Марта. Рост спроса на них накануне весеннего женского праздника в 2021-м году оказался в два раза ниже, чем в прошлом году, отмечают аналитики «МегаФон Ритейл». Этой весной предпочтения отдают умным часам и браслетам - интерес к таким гаджетам вырос втрое.

Самые желанные модели умных часов и фитнес-браслетов: Apple Watch SE, Huawei Band 4e и Huawei Watch GT. Судя по цветовой гамме гаджетов, которые выбирают в подарок, сейчас в тренде зеленый, розовый и серый цвета.

Те, кто решил подарить смартфон, выбирают модели средней ценовой категории с хорошим соотношением цены и качества: Samsung Galaxy M31s и Samsung Galaxy M21. Накануне 23-го февраля они также пользовались популярностью. Растет спрос и на новинку Apple iPhone 12 Pro.

Если в прошлом году планшеты показывали отрицательную динамику и не пользовались спросом накануне праздников, сейчас ситуация изменилась, категория показывает заметный рост. А вот аксессуары и товары для красоты и здоровья, например, умные зубные щетки и весы, которые активно дарили 23-го февраля, накануне 8 Марта в число быстрорастущих категорий не попали. Средняя стоимость подарков в этом году - от 15-ти до 20-ти тысяч рублей, этот ценовой диапазон растет сейчас наиболее активно.

Интересно, что за подарками накануне Международного женского дня чаще идут не в интернет-магазин, а в розничные салоны - там в предпраздничные дни все категории показывают более активный рост.