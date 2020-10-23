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Люди плохо живут

На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру

Фото: 
ОНФ
Общество
Сегодня, 12:08
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Активисты ОНФ в Челябинской области пожаловались на бездействие главы поселка Бродокалмак, который так и не решил бытовые проблемы местных жителей, в прокуратуру.

Ранее общественники посетили данный населенный пункт и выявили ряд серьезных проблем, касающихся жизнеобеспечения населения, в том числе с водоснабжением, плохими дорогами и опасным маршрутом детей на пути к школе. После обращения представителей ОНФ глава поселка пообещал решить их летом 2020 года. Однако, как заявляют активисты Народного фронта, свое слово чиновник не сдержал.

Последний визит представителей ОНФ в Бродокалмак по жалобам жителей состоялся зимой этого года. Тогда общественники попросили прокуратуру Красноармейского района защитить права местных жителей, которые за пять лет так и не получили в дома газ и воду, несмотря на то, что на эти цели были затрачены бюджетные средства.

Надзорное ведомство встало на сторону людей и направило информацию о нарушениях в следственные органы. Это побудило местного главу заняться проблемами на подведомственной территории, он пообещал решить наболевшие вопросы за лето. Но, как показал недавний рейд общественников, практически ничего из обещанного не выполнил.

«В Бродокалмаке остаются проблемы с водоснабжением, люди так и ходят с ведрами к колодцам. Даже при визуальном осмотре колодезная вода явно непригодна для питья, в ней обнаружена грязь. При этом люди понесли существенные затраты, поскольку начали готовиться к подключению водоснабжения, завели коммуникации в дома за личный счет. Но решение вопроса вновь остановилось, и сейчас, по данным жителей, в Бродокалмаке ситуация по воде не изменилась, подвоз питьевой воды также не осуществляется», – рассказал эксперт ОНФ в Челябинской области Виталий Вороной.

По решению проблемы плохих дорог в поселке тоже были приняты полумеры, отметили общественники. Разбитый участок дороги разровняли грейдером, до полноценного ремонта или хотя бы отсыпки дело так и не дошло. Жители сообщают, что дорогу уже размыло.

Что касается обеспечения безопасности на маршруте детей к школе, то этим вопросом даже не пытались заниматься. Опасный мост, через который ходят ученики, так и не привели в нормативное состояние. А поскольку прошлой зимой его еще и не чистили, есть большая вероятность, что вскоре школьники вновь будут избирать альтернативный путь – напрямик через реку по льду, подвергая свою жизнь и здоровье опасности.

Активисты ОНФ отметили, что руководство поселения и района демонстрируют явное безразличие к проблемам людей. В связи с этим общественники настаивают на наказании бездействующих чиновников.

 

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