На благоустройство Тропы здоровья в Центральном районе Челябинска выделяют почти 12 миллионов

На благоустройство Тропы здоровья в Центральном районе Челябинска власти готовы потратить 11 миллионов 961 тысячу 680,22 рубля – такова начальная цена размещенного 26 июня аукциона по устройству здесь тропиночной сети, наружного освещения и установке малых архитектурных форм.

Прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта, заказчиком которого является администрация Центрального района в лице его главы Виктора Ереклинцева, ведется до четвертого июля.

До первого октября текущего года исполнителю предстоит провести земельные работы, установить опоры наружного освещения и малые архитектурные формы, а именно десять скамеек со спинками, десять – без спинок и два десятка урн.