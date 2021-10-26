На Большой Каменной реке «Таганая» установят смотровую площадку

Главная природная достопримечательность национального парка «Таганай» (Челябинская область) обзаведется смотровой площадкой.

Как сообщает сегодня, 26-го октября, телеграм-канал нацпарка, конструкции уже доставлены к месту сборки.

«Процесс будет непростым и небыстрым, ведь сооружение необходимо максимально «спрятать» в ландшафт, чтобы не испортить красоту этого грандиозного творения природы», - отмечают в «Таганае».

Смотровая площадка позволит туристам с любым уровнем подготовки безопасно прогуляться по «волнам» Большой Каменной реки и увидеть ее панораму.

Выход решили расположить чуть ниже привычной точки обзора – именно оттуда открывается самый хороший вид на знаменитую таганайскую достопримечательность.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», новый маршрут к Большой Каменной реке в национальном парке презентовали 15-го октября. На тропе оборудовали подвесную переправу и смотровую площадку, настилы через заболоченные места, установили указатели, аншлаги и входную группу.