На челябинские маршруты вышли восемь новых автобусов, еще десять готовятся

В Челябинске в минувшую субботу, девятого октября, на линию вышли восемь новых экологичных автобусов, работающих на газомоторном топливе и приобретенных южноуральской столицей по программе «Чистый воздух»: четыре - марки «Volgabas» (Владимир) и четыре ЛиАза (Ярославль).

По словам заместителя главы города по дорожному хозяйству и транспорту Максима Куляшова, автобусы поставили на два самых востребованных маршрута: второй и 64-й.

Остальные закупленные в этом году автобусы в настоящее время проходят процедуры приемки, брендирование. Транспортные средства оснащают видеокамерами и валидаторами.

«Когда автобусы выйдут на линию, во многом будет зависеть от смежников. Планируем, что еще одна партия – не менее десять единиц – начнет перевозку пассажиров на следующей неделе», - доложил Максим Куляшов.