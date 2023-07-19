На Челябинском металлургическом комбинате новый генеральный директор

Новым генеральным директором Челябинского металлургического комбината (ПАО «ЧМК», входит в Группу «Мечел») назначен Алексей Толстиков, сообщает пресс-служба предприятия.

Ранее он занимал должность директора производственной службы ЧМК. На посту гендиректора Алексей Толстиков сменил Анатолия Щетинина, который руководил комбинатом с 2016 года.

Генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов поблагодарил Анатолия Щетинина за его вклад в работу одного из ведущих предприятий Группы. «Анатолий Петрович - сильный и опытный управленец, истинный профессионал металлургической отрасли. Под его управлением в трудные для компании «Мечел» времена на комбинате реализовано большое количество важных проектов: проведено техническое перевооружение ключевых производственных объектов, расширен сортамент выпускаемой продукции, достигнуты значимые экологические показатели. За годы работы ему удалось заложить прочные основы для дальнейшего развития ЧМК», - подчеркнул Олег Коржов.

«Гендиректор ПАО «Мечел» уверен, что новый руководитель Челябинского металлургического комбината Алексей Толстиков с успехом справится с возложенными на него задачами. «Весь трудовой путь Алексея Николаевича связан с Челябинским металлургическим комбинатом, он досконально знает все производственные процессы. Он зарекомендовал себя как грамотный руководитель, способный принимать взвешенные и правильные решения. Уверен, что он с успехом применит опыт работы и накопленные знания на позиции руководителя комбината, реализует намеченные производственные планы и добьется поставленных целей», - отметил Коржов.