На челябинском проспекте изменят схему движения и протестируют светофоры

На челябинском проспекте Героя России Евгения Родионова сегодня, 20-го октября, в полдень будет изменена схема движения на участке от улицы Татищева до улицы Академика Макеева.

Как сообщает телеграм-канал комитета дорожного хозяйства Челябинска, это связано с завершением работ на данном участке, которые осуществляет подрядная организация КДХ ООО «Урал-Сервис-Групп».

Также в тестовом режиме на проспекте Евгения Родионова будут включены светофорные объекты.

Комитет дорожного хозяйства просит автомобилистов быть внимательными при движении на указанном участке.