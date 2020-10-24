На дороги Челябинска вышла снегоуборочная техника

С первым снегом на дороги Челябинска городские подрядчики вывели снегоуборочную технику. Это порядка 85 машин. Технике помогают 213 дорожных рабочих.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, производится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков противогололедной смесью - спуски, подъемы и мосты. На дорогах отмечается сильная гололедица.

ГИБДД Челябинска просит автомобилистов быть крайне осторожными и внимательными на дорогах.

«В связи с неустойчивым температурным режимом, выпадением осадков в виде дождя и снега, сокращением дневного времени суток на дорогах возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водитель должен учитывать погодные особенности, изменять стиль вождения. Необходимо подготовить автомобиль в эксплуатации в зимний период, сменить шины на зимние», - сказал начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Сергей Луценко.

Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге возрастает в разы. Водитель должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.

Пешеходам рекомендуется обязательно оснастить свою одежду светоотражающими элементами, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и избежать наезда. Перед началом перехода проезжей части обязательно необходимо убедиться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают вас и только после этого переходить.

Родителям необходимо еще раз напомнить школьникам правила дорожного движения, особенности осенне-зимнего сезона, не допускать бесконтрольное нахождение детей вблизи проезжей части.

Водителям рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.