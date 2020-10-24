На дороги Челябинска вышла снегоуборочная техника
С первым снегом на дороги Челябинска городские подрядчики вывели снегоуборочную технику. Это порядка 85 машин. Технике помогают 213 дорожных рабочих.
Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, производится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков противогололедной смесью - спуски, подъемы и мосты. На дорогах отмечается сильная гололедица.
ГИБДД Челябинска просит автомобилистов быть крайне осторожными и внимательными на дорогах.
«В связи с неустойчивым температурным режимом, выпадением осадков в виде дождя и снега, сокращением дневного времени суток на дорогах возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водитель должен учитывать погодные особенности, изменять стиль вождения. Необходимо подготовить автомобиль в эксплуатации в зимний период, сменить шины на зимние», - сказал начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Сергей Луценко.
Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге возрастает в разы. Водитель должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.
Пешеходам рекомендуется обязательно оснастить свою одежду светоотражающими элементами, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и избежать наезда. Перед началом перехода проезжей части обязательно необходимо убедиться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают вас и только после этого переходить.
Родителям необходимо еще раз напомнить школьникам правила дорожного движения, особенности осенне-зимнего сезона, не допускать бесконтрольное нахождение детей вблизи проезжей части.
Водителям рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.
Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.