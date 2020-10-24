ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

На дороги Челябинска вышла снегоуборочная техника

Общество
Сегодня, 15:09
Размер текста
Автор: 
Инна Шемаева

С первым снегом на дороги Челябинска городские подрядчики вывели снегоуборочную технику. Это порядка 85 машин. Технике помогают 213 дорожных рабочих.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, производится подметание проезжей части и тротуаров, подсыпка опасных участков противогололедной смесью - спуски, подъемы и мосты. На дорогах отмечается сильная гололедица.

ГИБДД Челябинска просит автомобилистов быть крайне осторожными и внимательными на дорогах.

«В связи с неустойчивым температурным режимом, выпадением осадков в виде дождя и снега, сокращением дневного времени суток на дорогах возрастает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Водитель должен учитывать погодные особенности, изменять стиль вождения. Необходимо подготовить автомобиль в эксплуатации в зимний период, сменить шины на зимние», - сказал начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городу Челябинску Сергей Луценко.

Следует помнить, что тормозной путь автомобиля на скользкой и заснеженной дороге возрастает в разы. Водитель должен заранее снижать скорость при приближении к пешеходным переходам и перекресткам.

Пешеходам рекомендуется обязательно оснастить свою одежду светоотражающими элементами, которые позволяют водителям заранее увидеть пешехода в темное время суток и избежать наезда. Перед началом перехода проезжей части обязательно необходимо убедиться, что транспортные средства полностью остановились и пропускают вас и только после этого переходить.
Родителям необходимо еще раз напомнить школьникам правила дорожного движения, особенности осенне-зимнего сезона, не допускать бесконтрольное нахождение детей вблизи проезжей части.

Водителям рекомендуется по мере возможности воздержаться от поездок на личном транспорте.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Инна Шемаева
Отправить новость
Вчера, 18:31
Ирина Гехт – о жалобах пациентов с ковидом из Троицка: Это безобразие уже полнейшее
Вчера, 17:57
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
Вчера, 17:22
Южноуральцы смогут проверить уровень кислорода в крови у участкового врача и в аптеках
Вчера, 16:02
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
Вчера, 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
Вчера, 14:58
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Вчера, 14:47
Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме
Вчера, 14:26
В Кизильском районе повысили качество жизни на селе
Вчера, 12:08
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Вчера, 11:44
Общее число случаев ковида в Челябинской области превысило 19 тысяч
Общество
Вчера, 14:47
Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме
Общество
Вчера, 15:40
Текслер: Новая инфекционная больница в Челябинске – востребованный объект, который будет сдан в срок
Новости
Сегодня, 15:25
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
Сегодня, 15:18
Общество
На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
Сегодня, 15:15
Происшествия
Возбуждены уголовные дела по факту хищения денег при очистке реки Миасс
Сегодня, 15:10
Происшествия
По факту халатности и хищения денег при очистке реки Миасс в Челябинске возбуждены уголовные дела
Сегодня, 15:01
Происшествия
В Челябинске сожители, сбросившие тело младенца в реку Миасс, задержаны по подозрению в убийстве
Материалы рубрики
Сегодня, 15:25
Общество
В Челябинской области за сутки умерло три пациента с ковидом из Челябинска, Златоуста и Кусы
Сегодня, 15:18
Общество
На дороги Челябинска вышли дорожные рабочие и снегоуборочная техника
Вчера, 17:57
Общество
В Челябинской области наращивают мощности для лечения пациентов с ковидом и пневмониями
Вчера, 16:02
Общество
В Челябинской области за сутки умерло шесть пациентов с ковидом
Вчера, 14:58
Общество
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика