На дороги Челябинска вывели дополнительные экипажи ГИБДД

Для предотвращения заторовых ситуаций в предпраздничные дни на челябинские дороги выводятся дополнительные экипажи ДПС ГИБДД.

Традиционно в преддверии новогодних праздников на улицах областного центра многократно увеличивается количество транспортных средств. Это связанно с подготовкой жителей Челябинской области к празднованию Нового года и покупкой подарков, что в свою очередь обуславливает притяжение большого количества автомобилей, прибывающих из близлежащих районов области, к крупным торговым центрам столицы Южного Урала.

Как сообщили в ГИБДД Челябинска, для предотвращения заторовых ситуаций в предпраздничные дни на челябинские дороги выводятся дополнительные экипажи ДПС ГИБДД. Инспекторы будут осуществляют распорядительно-регулировочные действия и оказывать помощь автомобилистам в преодолении затруднений в движении. На наиболее сложных перекрестках в часы пиковых нагрузок регулирование движения будет осуществляться инспекторами ДПС.