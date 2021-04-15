Провал

На главной площади Челябинска рядом со светящимися качелями провалилась тротуарная плитка

Недолго радовали жителей Челябинска своим нарядным, праздничным видом светящиеся качели-балансиры, установленные на площади Революции в скверике за спиной вождя пролетариата. Их установили в декабре перед Новым годом, но вскоре демонтировали из-за заводского брака. В марте их установили вновь, но опять незадача - рядом с ними провалилась тротуарная плитка.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» местный житель, новогодний арт-объект, как следует из установленного аншлага, огородили сеткой, видимо, качели нельзя эксплуатировать из-за провалившейся возле них тротуарной плитки.

Приходится констатировать: не везет Челябинску с арт-объектами. Или с подрядчиками?