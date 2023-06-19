На Ильменском фестивале побывало более 10 тысяч гостей

С 16 по 18 июня 2023 года в ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс, Челябинская область) состоялся 47 Всероссийский Ильменский фестиваль. Фестиваль собрал более 10 000 поклонников жанра авторской песни и активного туризма. Онлайн трансляцию посмотрели более 80 000 зрителей.

Программа фестиваля включала более 70-ти мероприятий (концерты, конкурсы, мастер[1]классы) на 4-х творческих площадках («Большая сцена», «Лесная сцена» и сцена «Шатёр», площадка палаточного лагеря «Третьяковка») с участием более 100 артистов и музыкантов нескольких поколений, а также специальных гостей. Специальный гость – музыкант, автор песен, радиоведущий Николай Гринько (Москва).

География фестиваля была представлена артистами и участниками конкурсной программы из городов: Москва, Калининград, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Пермь, Томск, Омск, Волгодонск, Орск, Чебоксары, Нижний Тагил и других. В конкурсной программе приняли участие 76 человек. Лауреатами конкурса авторской песни «Наша смена» стали: трио творческой студии «SoloArt» (Екатеринбург), А. Агафонов (Аша), М. Носов (Чебоксары). Дипломанты конкурса «Наша смена»: А. Мигунова (Челябинск), М. Янкина (Златоуст), КСП «Апрель» (Челябинск), А. Гасникова (Екатеринбург), КСП «Гармония» (Магнитогорск).

Победители детского конкурса примут участие в ежегодной дополнительной общеобразовательной программе Фонда Олега Митяева «Мировые песни (мир авторской песни)» в Международном детском центре «Артек» (Крым) в 12 смену 2023 года.

Лауреатами взрослого конкурса авторской песни (с 18 лет) по решению жюри под председательством заслуженного деятеля культуры России Галины Хомчик стали: А. Бушмакин (Пермь), ансамбль «Крылья» (Челябинск). Дипломанты 47 Ильменского фестиваля: И. Карасёва (Челябинск); трио О. Платоновой, К. Лукмановой и А. Брызгаловой (Екатеринбург); Д. Перов (Нижний Тагил).

В рамках фестиваля состоялись девять мастер-классов и творческих встреч с известными музыкантами, режиссерами, актерами, поэтами и художниками на разные темы (от рисования по фарфору до мастерства игры на кахоне). Актёры театрального объединения под руководством режиссёра Алексея Тетюева (Челябинск) дополнили творческую программу выступлениями на сценах и фестивальной поляне. Частью программы стали активности на спортивной площадке под руководством уральского силача Дмитрия Кононца.

Онлайн трансляция вечерних концертов Большой сцены в паблике «Наш Челябинск» в ВКонтакте собрала более 80 100 зрителей. Как всегда, вход, посещение концертов и мастер-классов, проживание в палаточном лагере со своей палаткой, участие в конкурсной программе были свободными и бесплатными.

СПРАВКА

Ильменский фестиваль авторской песни живёт более 45 лет и входит в официальный список брендов Южного Урала. Цели фестиваля - сохранение и популяризация традиций авторской песни как явления в русской культуре; открытие и поддержка талантов; приобщение к активному туризму. География участников подтверждает статус всероссийского мероприятия. Фестиваль собирает до 20 000 человек. Прямая интернет трансляция, организованная на сайте фестиваля, расширяет зрительскую аудиторию. Почётными гостями и членами жюри фестиваля в разные годы были Юрий Визбор, Владимир Ланцберг, Александр Городницкий, Вадим и Валерий Мищуки, Галина Хомчик, Алексей Иващенко, Леонид Сергеев, Виктор Третьяков и др. Традиционный участник фестиваля - народный артист России Олег Митяев. Специальные гости в разные годы: Дмитрий Харатьян, Владимир Кристовский (группа UMA2RMAN), Тамара Гвердцители, Вячеслав Бутусов, Вениамин Смехов, Юрий Стоянов, Леонид Лейкин, Никита Высоцкий, Валерий Сюткин, Сергей Трофимов, Сергей Безруков, Юрий Гальцев, Сергей Чиграков («Чиж») и другие.