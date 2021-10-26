На концерте ансамбля «Частушка» челябинцев ждут задорная частушка и разудалая пляска

В Челябинском ДК Железнодорожников 3 ноября, в 19:00, состоится сольный концерт ансамбля Геннадия Заволокина «Частушка» с участием заслуженных артистов России – Анастасии и Захара Заволокиных.

Специально для жителей Южного Урала в концерте примет участие и детский ансамбль Заволокина «Частушечка», состоящий из детей сотрудников Российского центра «Играй, гармонь» и артистов взрослого состава коллектива.

Смех, общая песня, разудалая пляска, задорная частушка, задушевная гармошка… В зале будет весело всем, обещают организаторы. Все музыкальные номера, движения души и порывы сердца – посвящение Заволокину!