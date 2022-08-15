15.08.2022
Полицейские Челябинска задержали ОПГ, специализирующуюся на краже дизельного топлива
15.08.2022
На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки
15.08.2022
Челябинская область запустила сервис по карте болельщика
15.08.2022
В Пластовском районе жена «сдала» гражданского мужа судебным приставам
15.08.2022
Главный полицейский Челябинска остался недоволен количеством добровольных дружин
15.08.2022
Упражнения для координации движений
На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки
12.08.2022
Российские рок-музыканты на Южном Урале поддержат свою армию
28.07.2022
«Солнечная долина» предлагает однодневные туры для студентов на курорт
18.07.2022
Гвоздестояние и практика Шодхан: южноуральцев приглашают на фестиваль телесных практик (6+)
16.06.2022
Юные хоккеисты проходят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
Челябинцы требуют признать незаконным неопубликованное распоряжение мэрии об изменении границ леса
12.08.2022
Замминистра здравоохранения Челябинской области отправлен в отставку
12.08.2022
В Карталинском районе введен особый противопожарный режим
11.08.2022
Литр молока в Челябинской области за год подорожал на 14 рублей
11.08.2022
История материнской любви, обернувшаяся предательством и судом
10.08.2022