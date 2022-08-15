На курорте «Солнечная долина» состоялся фестиваль йоги и музыки «Остров Веры». На мероприятии выступили музыкальные коллективы – солисты оркестра Мариинского театра, экспериментально-этническая группа «Тюргэн Кам», блюз-бэнд «Друзья брата жениха» и другие исполнители.

Открыли фестиваль йоги и музыки президент «Опоры России» Александр Калинин и председатель совета директоров курорта «Солнечная долина» Олег Сиротин.

«Первый этнический фестиваль стартовал. Будем думать, какие еще активности привести, в планах – добавить больше детских мастер-классов, чтобы фестиваль стал семейным. Планов много, работаем дальше», - добавил Олег Сиротин.

«Хочу поблагодарить Олега Сиротина за организацию мероприятия, считаю, что все практики нужно проводить именно здесь, так как на Урале, в Миассе, мощнейшая энергетика, здесь, буквально в 30 километрах расположен древнейший в России мегалит, будем надеяться, что мероприятие масштабируется и выйдет на всероссийский уровень», - отметил Александр Калинин.

Гости фестиваля занимались йогой, а также посетили мастер-классы и лектории. Также они прошли практику Шодхан – мощную динамическую медитация на проживание и высвобождение негативных эмоций. Эта практика –действенный инструмент очищения подсознания, признанный тысячами людей в мире.

Еще один интересный класс – гвоздестояние. Данный метод практически не нуждается в исполнении: гвозди пробуждают много энергии огня, сознание расширяется, тело расслабляется и одновременно приобретает тонус.

В завершении фестиваля гости собрались вокруг костра, пообщались и исполнили любимые песни под гитару.

Напомним, с 26 по 28 августа на курорте «Солнечная долина» состоится еще один крупный фестиваль – «Уральский рубеж». Гостями и хэдлайнерами которого станут Вадим Самойлов («Агата Кристи»), «Черный кофе», «Ананасов и Ко», «Томаs», «Лампасы».