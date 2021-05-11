На Куйбышева продолжаются восстановительные работы

Сегодня, 11 мая, на улице Куйбышева, где произошел обвал грунта, выполняется вертикальная планировка, в том числе территории складирования сыпучих материалов, произведена замена грунта под дорожным полотном на проезжей части улицы Куйбышева на скальный грунт с послойным уплотнением.



Как сообщили в администрации Челябинска, специалистами компании «Челябинскгоргаз» выполнена защитная изоляция, произведена обратная засыпка газопровода. Подготовлено корыто для устройства дорожной одежды проезжей части улицы Куйбышева.



Восстановлено ограждение возле многоквартирного дома по улице Куйбышева, 7, частично выполнена обратная засыпка колодца К - 5 внутри дворовой территории.



Подрядной организацией ООО «ЛайнерТек» выполнена санация коллектора методом спирально-навивной технологии SWPSL на участке от перекрестка улиц Куйбышева-Чайковского до колодца дома по улице Куйбышева, 7 с герметизацией межтрубного пространства в районе колодцев.

Напомним, в начале апреля в районе дома №7 на улице Куйбышева образовался огромный провал из-за разрушения железобетонного коллектора канализации диаметром 900 миллиметров. Из-за ЧП пришлось ограничить движение транспорта. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в середине апреля оценил ход работ и заверил жителей, что дому ничего не угрожает.