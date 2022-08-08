На ММК работает комиссия экспертов Роскачества

На Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область) всю текущую неделю работает комиссия экспертов Роскачества.

Цель визита делегации этой авторитетной организации на металлургический гигант состоит в том, что ММК, заявившийся для участия в конкурсе на соискание премии правительства Российской Федерации в области качества, успешно прошел первый этап конкурсного отбора, и теперь необходимо очное экспертное обследование предприятия и диагностика его работы в области качества.

«Для ММК участие в конкурсе на соискание премии Правительства в области качества – дополнительная возможность подтвердить репутацию производителя и надежного поставщика широкого спектра металлопродукции высокого качества. В рамках действующей Стратегии развития Группы ММК, ориентированной на максимальное удовлетворение потребностей наших клиентов, вопросы повышения качества являются ключевыми. Уверен, экспертная оценка действующих бизнес-процессов нашего предприятия будет способствовать совершенствованию в этом направлении и поиску новых точек развития», - отметил на встрече с комиссией экспертов Роскачества генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.

Премия правительства РФ в области качества - самая престижная государственная награда в сфере качества - присуждается за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности, а также за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. Участником конкурса может стать любая организация, производящая продукцию или оказывающая услуги на территории Российской Федерации.

Как рассказал ведущий эксперт конкурса на соискание премий правительства РФ в области качества, начальник отдела эффективности бизнес-процессов Российской системы качества (Роскачество) Игорь Горюнов, этот ежегодный конкурс проходит в несколько этапов. На первом этапе предприятия готовят отчет по самооценке по модели премии, которая гармонизирована с лучшими мировыми практиками и лучшими наработками в других странах.

После проведения самооценки подготовленный на ее основе отчет направляется экспертам, которые внимательно изучают полученные документы и выставляют баллы. В случае достижения определенной планки баллов (250 из одной тысячи возможных), предприятию предлагается принять участие в очном обследовании - с целью подтвердить те подходы и результаты, которые заявлены в отчете, и показать что-либо сверх этого.

Затем следует визит экспертов, которые и должны подтвердить заявленные в отчете результаты. После экспертной оценки всех предприятий на этом этапе материалы поступают в совет по присуждению премии правительства РФ в области качества, действующий на базе Роскачества. Возглавляет этот совет заместитель председателя правительства РФ, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. И затем уже советом определяются лауреаты и дипломанты конкурса.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», число лауреатов ежегодно не превышает12-ти – шесть представляют крупные предприятия - с численностью работников свыше тысячи человек, и по три премии присуждается компаниям малого и среднего бизнеса (численность персонала до 250 и до тысячи человек соответственно).

По словам Игоря Горюнова, в этом году свои заявки прислали около 400 компаний, примерно сто из которых – крупный бизнес, к которому относится и ММК. И обследование на таких предприятиях - самое продолжительное: шесть экспертов работают на комбинате полную рабочую неделю. Эксперты не только посетили производственную площадку и встретились с руководством, но и изучали, например, такие аспекты деятельности компании, как объекты социальной сферы, побывав во дворце культуры и в спорткомплексе.

«Мы видим, что ММК уже не первый раз участвует в конкурсе, и отмечаем значительные улучшения по сравнению с предыдущим участием. Надеемся, что предприятие будет и дальше также развиваться, показывать серьезные результаты, несмотря на текущую непростую ситуацию», - отметил Игорь Горюнов.

О том, какую пользу для комбината может принести участие в подобном конкурсе, рассказала Татьяна Бобровская, ведущий эксперт премии правительства в области качества. Она заметила, что стать лауреатом – это словно получить орден: престижно. Повышение значимости компании важно и для работников, которые в ней работают. А самое главное – участвуя в конкурсе сотрудники и руководители могут приобрести новый опыт, необходимый для улучшения собственной деятельности, пытаясь соответствовать требованиям девяти ключевых критериев премии.

Данные критерии охватывают все аспекты деятельности предприятия и разбиты на две группы – «Возможности» и «Результаты». В группе «Возможности» - такие критерии, как «Лидерство», «Стратегия», «Персонал», «Партнерство и ресурсы», «Процессы, продукты и услуги». В группе «Результаты» оцениваются влияние и результаты деятельности компании для потребителей, персонала, общества и бизнеса.

Эти критерии универсальны, поэтому позволяют производить оценку различных и очень непохожих друг на друга организаций – от металлургического комбината до детской больницы. И желание соответствовать тем или иным требования критериев позволяет предприятиям найти точку для приложения сил. Таким образом, участие в подобном конкурсе позволяет не только претендовать на право получения звания лауреата или дипломанта, но и получить понимание областей для улучшения и, как следствие, возможностей для развития.