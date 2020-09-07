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На набережной реки Миасс организуют спортивную площадку

Общество
Сегодня, 12:08
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В Челябинске представили новый проект по благоустройству набережной реки Миасс. По задумке градостроителей, новая набережная станет максимально спортивной.

 «Челябинск мог бы стать лучшим спортивным городом России. У нас много спортивных школ, которые имеют большой потенциал. Около 60 тысяч молодых людей проживают недалеко от реки, и именно поэтому спортивная концепция набережной самая сильная. Однако, это не значит, что там не останется места для отдыха и творчества», - рассказала председатель комиссии Общественной палаты Челябинской области по молодежной политике, физической культуре и спорту Вероника Бутузова.

Если правильно обустроить набережную, она станет новой достопримечательностью города и свяжет между собой пешеходной сетью почти пять районов, а также будут проложены пешеходные дорожки к паркам и торговым центрам. Около 60 тысяч молодых людей, которые проживают недалеко от реки, смогут устроить пробежку по новой благоустроенной территории.  Однако, нужен хороший рабочий проект для привлечения финансирования.

Подходы к обустройству набережной обсуждались 3 сентября на комиссии Общественной палаты Челябинской области по молодежной политике, массовой физической культуре и спорту. В кратчайшие сроки будет подготовлен список видов спорта, которые будут размещены на набережной.

 

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