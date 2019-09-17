На набережные реки Миасс возвели «Великую Китайскую стену»

В Челябинске продолжается реконструкция набережной реки Миасс. Работы еще не завершены, но жители города уже возмущены тем, как выполнены парапеты. Очень высокие и очень широкие они отгородили челябинцев от реки.

На эскизах, которые презентовали городские чиновники, все выглядело совсем иначе. Вполне возможно, когда реконструкция будет завершена, челябинцы приятно удивятся новому облику набережной, но…

Великая Китайская стена или стена плача челябинцев - именно так называют горожане новый вид набережной Миасса. Старые парапеты, опоясывающие реку, заменили на новые полутораметровые. Они больше похожи на гранитный забор, из-за которого практически не видно реку. Правда, не на всем протяжении парапета, он задуман ступенчатым и, если пройти дальше первой ступени, то реку все-таки видно. Тем не менее художественный замысел авторов проекта вызвал недоумение и насмешки у горожан.

«Стена плача челябинцев», - отметила Ольга Карнаухова

«Забор такой высокий, наверное, чтобы не было видно, какая река грязная и зеленовато-отвратительная», - написал Валерия Миняйло.

«Теперь дети и жители города низкого роста не смогут упасть в реку, даже случайно! Они просто её не увидят», - пишет Даниил Бочков.

«У меня рост 153 сантиметра. Я не карлик, но увижу ли я реку?», - спрашивает Юлия Бекленищева.

«Сделаны в последнее время набережные в Казани, в Тюмени, в Белгороде и прочих городах. Везде - вид на реку. Для чего тогда она вообще нужна, если реки не видно», - спрашивает Елена Шиляева.

«Сделали нашу набережную, но я лично так и не пойду по ней гулять, тем более с ребенком. Мне его все время на руки брать придется. А что там еще можно делать? По граниту ходить туда-сюда? Для кого сделали? для освоения денег, а не для горожан», - написала Юлия Черепанова.

«Прежнее ограждение было не в уровень сделано, а с уклоном по профилю набережной, там совсем небольшой градус наклона. Новое сделали в уровень с уступами - отсюда и все проблемы. Просто очередной специалист-проектировщик не все продумал», - добавил Женя Курбатов.

Когда чиновники презентовали проект реконструкции набережной реки Миасс, то они заявляли, что ее территория за краеведческим музеем будет полностью выполнена из гранита. Благоустроить этот участок планируется в текущем году. В мае временно исполняющий обязанности заместителя главы города по вопросам градостроительства Сергей Репринцев говорил, что архитектурное решение выбрано красивое и современное. Движение по набережной за музеем будет не линейное, а с переходами в разных уровнях. Также рядом со сквером искусств появится амфитеатр, а те памятники архитектуры, которые там находятся, будут восстановлены.

«Проект реконструкции набережной реки Миасс прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение», - отметили в пресс-службе администрации Челябинска.

Всего же реконструкция набережной реки Миасс будет проходить на трех участках и обойдется в 18 миллионов рублей. Первый - от Троицкого моста с переходом на сквер искусств (это будет абсолютно новый сквер), второй участок - за развязкой (набережная по обе стороны будет выполнена из габиона), третий - с проходом под Троицким мостом с выходом возле краеведческого музея. Полностью преображение набережной закончится в мае-июне 2020-го года. Понятно, что, как говорилось в советском мультфильме «Почему у льва большая грива?», стрижка только началась. Но вывод уже напрашивается сам собой - первый блин получился комом.