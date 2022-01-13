На новогодних каникулах южноуральцы предпочли активно отдыхать,а не лежать на диване

МТС с помощью Big Data проанализировала обезличенные данные об активности южноуральцев в новогодние праздники. Так, челябинцы выезжали за город в каникулы чаще, чем в прошлом году. Эту тенденцию поддержали жители соседних регионов - Екатеринбурга и Башкортостана, которые также выбирали для активного отдыха Южный Урал.

На прошедших зимних каникулах жители Челябинска выезжали за город чаще, чем год назад – так, самыми посещаемыми местами в области на прошедших праздниках стали базы отдыха и посёлки, расположенные на озёрах Увильды, Тургояк, Акакуль. При этом, популярность экстремального отдыха и посещаемость горнолыжных курортов осталась на уровне прошлого года, а наиболее популярными горнолыжными комплексами в этом году стали «Банное», «Завьялиха» и «Солнечная долина». По мнению аналитиков, спрос на такой отдых в эти праздники не изменился из-за действия в регионе ограничения на движение автобусов на трассе М-5.

Также исследование показало, что южноуральцы составили чуть больше половины отдыхающих на природе, вторая половина пришлась на жителей соседних городов – Екатеринбурга и Уфы, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Ханты-Мансийска, которые проводили в Челябинской области в среднем по 3 дня. Сами южноуральцы провели в каникулы на природе немного больше времени – в среднем по 4 дня.

С помощью Big Data аналитики МТС определили и время наибольшей загрузки в южноуральских ГЛК. В период новогодних каникул самая высокая посещаемость «Банного», «Солнечной долины» и «Завьялихи» в среднем приходилась на вечернее время – 17.00 - 18.00. Любители зимних видов спорта активнее поднимались на склоны после 16.00 и находились там до 21.00, продолжая пользоваться интернет-сервисами: переписываться в мессенджерах, отправлять фотографии близким и выходить в прямые эфиры в социальных сетях. В праздничные дни более 90% отдыхающих в горнолыжных комплексах абонентов МТС выходили в сеть.

«Мы усилили сеть в канун Нового года, чтобы даже в самых загруженных и популярных местах в Новогоднюю ночь и праздники все могли быстро передать свои поздравления близким, обменяться фотографиями и позвонить по видеосвязи тем, с кем не смогли быть рядом. С помощью Big Data МТС мы определили пиковое время нагрузок сети и места, в которых чаще собирались жители, чтобы продолжить развитие сети в регионе с учётом интересов самих челябинцев», – рассказал директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

Челябинцы, оставшиеся на праздники в городе, передвигались больше, чем в прошлом году – гуляли по площади Революции, пешеходной Кировке и обновленной набережной, а также катались на коньках в парке им. Терешковой и парке Пушкина. При этом количество посетителей челябинских ТРЦ снизилось по сравнению с прошлым годом, но в первые дни 2022 года было на в полтора раза выше, чем в среднем в будни в 2021 году.