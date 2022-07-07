На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века

В субботу, девятого июля, на площадке спортивного аэродрома «Калачево» (Копейский городской округ) состоится областной национально-культурный праздник «Сабантуй».

В этом году на новой, более компактной площадке организаторы мероприятия приготовили множество интересных локаций, конкурсов и экспонатов.

Одновременно с такими традиционными мероприятиями, как конкурс юрт и подворий, гостей «Сабантуя» ждет многообразие национальной кухни – всего в юртах будет представлено около ста национальных блюд (башкирские, татарские и казахские). Отметим, самому старинному рецепту Сабантуя - двести лет. «Шушбере» - оригинальные пельмени, отваренные на воде и обжаренные на большом количестве жира, представит Красноармейский район.

Также гости праздника смогут окунуться в обрядовую культуру татарского, башкирского и казахского народов.

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«В это году мы объявили конкурс на лучшее представление обрядовой культуры, - рассказывает подробности директор Дома дружбы народов Челябинской области Юлия Лапидус. - Гостям праздника предстоит постичь таинство перерезания пут у ребенка (на первые шаги), увидеть обряд открывания лица невесты, узнать подробности обряда «Кот койоу» - излечивание от икоты​ с помощью заговора».

Как рассказали в пресс-службе регионального минкульта, на площадке «Городок юрт» будет действовать музей национального быта под открытым небом. Участники Сабантуя представят более 300 предметов татарского, башкирского и казахского быта: старинные сундуки, вышитые полотенца, национальные костюмы, охотничьи снасти, лоскутные одеяла, домотканые коврики, ручные мельницы, маслобойки, старинную посуду, ткацкие станки.

Но, наверное, самые настоящие сокровища привезут гости из Верхнего Уфалея. Руководитель татарского культурного центра «Мирас» Реда Сабирова привезет на областной Сабантуй сразу шесть священных книг – Коранов. В их числе, помимо современного, Коран с золотым оплетением, который был издан минимальным тиражом в честь 1000-летия Казани, и семейная реликвия – Коран начала 19-го века с рукописными пометками и дополнениями далеких предков семьи.

«Этот Коран передавался в нашей семье из поколения в поколение, - рассказывает Реда Мавлетзяновна. - Более того, дом моих предков в Башкирии в прошлом веке сгорел практически полностью. А этот Коран пламя даже не коснулось. Его нашли на пепелище целым».

Гостей областного «Сабантуя» ждут яркие выступления артистов из республики Башкортостан, республики Татарстан, Заслуженных артистов республики Татарстан Челябинской области. И, конечно, в концертной программе примут участие самодеятельные творческие коллективы и солисты из территорий Южного Урала.

В течение дня пройдет 14 мастер-классов, где гости смогут научиться плести пояса и кнуты, изготавливать национальные украшения, освоят кожевенное дело и чеканку монет.

Любителей спортивных состязаний приглашают поболеть за настоящих батыров, которые примут участие в соревнованиях по национальной борьбе на поясах «Кореш». Главный судья соревнований - заслуженный тренер России Морис Юсупов.

Также на площадке аэродрома «Калачево» в субботу будут работать торговая ярмарка и площадка национальных забав. Изюминкой «Сабантуя-2022» станут демонстрационный полет ЯК-52 и выставка авиатехники, представленные ДОСААФ.

Организаторами мероприятия выступают министерство культуры Челябинской области, ОГБУК «Дом дружбы народов Челябинской области», Конгресс татар Челябинской области, Башкирский Куралтай. «Сабантуй» проводится​ при поддержке главы региона Алексея Текслера.

Как добраться до праздничной площадки?

- на машине - выезд из города по Троицкому тракту, проезжая пост ГИБДД (слияние с Меридианом), засекаете на одометре девять километров. Далее поворачиваете на развязке направо на Еткуль. Проехав развязку, снова засекаете пять километров, далее смотрите большой билборд «Сабантуй» со стрелкой;

- на автобусах №140 и №187 от областной больницы;

- маршрутка №302 от ж/д вокзала.