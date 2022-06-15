На пастбище в Троицком районе ликвидирована свалка с многолетней историей

В Троицком районе Челябинской области по предписанию управления Россельхознадзора ликвидировали свалку, которая долгие года занимала четыре гектара сельскохозяйственной земли.

Четыре места незаконного складирования отходов производства и потребления в населенных пунктах, входящих в состав Нижнесанарского сельского поселения Троицкого района (в селе Нижняя Санарка, поселках Осиповка, Берлин и Уразаевский), должностные лица надзорного ведомства выявили еще летом 2013-го года. Общая площадь захламления составила почти 15 гектаров сельскохозяйственных земель.

В течение девяти лет управление Россельхознадзора выдало несколько предписаний об устранении выявленных нарушений, составило протоколы по части 2 статьи 8.7 КоАП РФ и части 25 статьи 19.5 КоАП РФ. Должностных и юридических лиц привлекли к административной ответственности (были наложены штрафы).

Также прошло нескольких судебных заседаний, и управлению Россельхознадзора удалось доказать вину администрации.

В итоге по предписаниям надзорного ведомства и по решению мирового суда Троицкого района администрация в 2016-м и 2017-м годах перевела земли, на которых располагались свалки общей площадью 5,2 гектара в селе Нижняя Санарка и поселке Осиповка, в иную категорию земель.

Третьего июня 2022 года сельская администрация проинформировала Россельхознадзор, что орган местного самоуправления ликвидировал несанкционированную свалка твердых бытовых отходов на площади четыре гектара, которая находилась на землях сельскохозяйственного назначения в поселке Уразаевский.

«Впереди у администрации проведение рекультивационных работ, так как земли сельскохозяйственного назначения необходимо привести в состояние, пригодное для сельскохозяйственного использования. По виду сельскохозяйственных угодий – это пастбище, то есть, в соответствии с нормами действующего земельного законодательства, там должны произрастать кормовые культуры или естественные (дикорастущие) кормовые растения для полноценного выпаса крупного и мелкого рогатого скота», - рассказала пресс-секретарь управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям Татьяна Нахтигаль.

В настоящее время у администрации сельского поселения остается еще одна незаконная свалка на землях сельскохозяйственного назначения общей площадью 5,8 гектара, расположенная в поселке Берлин.