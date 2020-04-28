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На помойке в Челябинске обнаружена гора списанной спецодежды медиков

Общество
Сегодня, 16:54

В Челябинске на контейнерной площадке в Металлургическом районе обнаружена гора спецодежды, принадлежащей сотрудникам скорой помощи. Об этом в городскую мэрию сообщили местные жители.

В адрес фирмы, которая была обязана утилизировать медицинскую форму, сейчас готовится претензия. Никакой опасности для жизни и здоровья горожан нет.

По сигналу, полученному от пользователей соцсетей, на место для проведения проверки оперативно выехали специалисты станции скорой помощи.

«Действительно, факты подтвердились. По инвентарным номерам мы проверили данную спецодежду. Оказалось, что это списанная еще в прошлом году форма сотрудников скорой. На прошлой неделе она была передана ООО «Челябинский рабочий» для утилизации согласно заключенному договору. Почему условия договора были не выполнены, организация пояснить не смогла, впрочем, как и не подтвердила факт инцидента», - сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

Однако в городской мэрии точно уверены: спецодежда была списана в 2019 году и подлежала утилизации в апреле этого года.

Обнаруженную на контейнерной площадке спецодежду переместили обратно на склад для дальнейшей утилизации по всем правилам.

 

 

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