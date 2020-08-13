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На путепроводе «Челябинск-главный» кипит работа

Общество
Сегодня, 15:48
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Дорожники сегодня, 13 августа, приводят в порядок путепровод «Челябинск-главный». Об этом сообщает пресс-служба городской мэрии.

В настоящее время на объекте, возведенном над железнодорожным полотном и соединяющем Советский и Ленинский районы, проводится разборка слабого бетона на парапетах и устройство на них опалубки.

Кроме того, дорожные рабочие занимаются омоноличиванием парапетов и уборкой мусора.

 

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