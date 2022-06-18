На пяти пригородных маршрутах Челябинской агломерации заработает пересадочный билет. Воспользоваться услугой владельцы транспортных карт смогут уже с 20-го июня.

Как отмечает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», благодаря этому можно будет сэкономить при пересадке с пригородных маршрутов №136к «Белый хутор - ЮУрГУ»; №141 «Вознесенка - Новосинеглазово»; №158к «Белый хутор - Чичерина»; №203 «Автостанция «Южная» - областной инфекционный центр»; №212 «Братьев Кашириных - Прудный - Ключи» на городские маршруты челябинских автобусов, троллейбусов и трамваев.

Стоимость поездки с пересадкой - 38 рублей. При посадке в транспорт с карты списывается нужная сумма (33 рубля - в пригородном автобусе; от 20,7 до 23-х рублей - в городском). При пересадке в течение 60-ти минут списывается оставшаяся часть суммы.

В настоящее время специалисты МУП «Служба организации движения» проводят тестирование программного обеспечения и настройку терминалов.

Стоимость единого пересадочного билета на городских маршрутах Челябинска сохраняется прежней - 25 рублей.

В телеграм-канале «Транспорт Челябинской агломерации» отмечается, что это начало полноценной интеграции межмуниципальных маршрутов в единую билетную систему.

«С понедельника на ряде межмуниципальных маршрутов, работающих по регтарифу, можно будет совершать пересадку на другие межмуниципальные или муниципальные маршруты всего за пять рублей, - поясняют в данном телеграм-канале и приводят пример. - Сейчас из Вишневой горки можно доехать на 136к или 158к до пересадочного узла за 33 рубля. Дальше поехать на любом муниципальном маршруте условно за 23 рубля. Всего потратите на поездку в одну сторону 56 рублей. Как будет с 20.06.2022: платите 33 рубля, а при пересадке доплачиваете лишь пять рублей. Всего потратите 38 рублей. Выгода - 18 рублей с поездки в одну сторону».

Условия работы данной услуги: проезд оплачивается транспортной картой; пересадка осуществляется в течение 60 минут и только один раз; действует только на маршрутах по регулируемому тарифу, причем порядок пересадки может быть любой: с муниципального на межмуниципальный, с межмуниципального на муниципальный, с межмуниципального на межмуниципальный; пока заработает на пяти маршрутах – 136к, 141, 158к, 203, 212, со временем будут подключены и другие.

Один из подписчиков телеграм-канала «Транспорт Челябинской агломерации» поинтересовался, почему возможна только одна пересадка: «Если прямого маршрута в точку назначения нет, за вторую пересадку придется полную стоимость заплатить?», на что получил следующий ответ: «При распределении 38-ми рублей на три (и более) поездки межмуниципальные перевозчики опасаются, что просядут по выручке. Когда разовый проезд будет стоить выше и перевозчики обновят подвижной состав, со временем можно будет ввести любое число пересадок на межмуниципалке».

Также подписчики в комментариях спрашивают, где можно приобрести транспортную карту. Сведущие горожане там же отвечают, что в депо по адресу: улица Первой пятилетки, 30 или у кондукторов.