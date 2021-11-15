На региональных дорогах Челябинской области после снегопадов движение рабочее

В минувшие выходные, 13 и 13 ноября, во всех районах Челябинской области прошел снег. Дорожная техника была выведена на расчистку дорог.

Как сообщает Челябинский Гидрометцентр, за воскресенье выпало от 0,2 до 6,4 миллиметров осадков. Местами отмечались метели, на дорогах гололедица. Ночью столбик термометра опускался до минус 14-20 градусов, а местами до 23 градусов, ночные часы отмечалась изморозь.

На расчистке региональных дорог работали более 130 единиц техники, сообщает миндортранс. По состоянию на семь часов утра 15 ноября снег и ветер сохраняются в Аргаяшском районе и Карталинском городском округе.

Как сообщается в группе «Трасса М5 Уфа – Челябинск» ВКонтакте, движение на федеральной трассе М-5 в Челябинской области в настоящее время – рабочее. Местами сырами, местами скользко. Заторов нет.

Днем в понедельник синоптики прогнозируют преимущественно без осадков, местами изморозь, на дорогах гололедица. Температура воздуха минус 6-11 градусов. Ветер 3-9 метров в секунду, местами его порывы будут достигать 14 метров в секунду.

Медики говорят, что уборка выпавшего снега будет хорошей зарядкой для организма. При уборке снега лопатой за час сжигается 440 ккал, что равно двум порциям картофеля фри.

В случае возникновения нештатных ситуаций на региональных трассах телефон круглосуточной диспетчерской службы (351) 237-88-92.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).