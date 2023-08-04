На ремонт улицы 250-летия Челябинска готовы потратить 22,7 миллиона рублей

На ремонт улицы 250-летия Челябинска в столице Южного Урала власти готовы потратить 22 697 839,21 рубля – такова начальная цена размещенного третьего августа аукциона.

Прием заявок от претендентов на получение муниципального контракта ведется до 11 августа.

Отметим, подрядчику, который получит контракт, предстоит отремонтировать данную улицу Калининского района на участке от Татищева до Салавата Юлаева.

Протяженность участка – 293 метра, общая площадь покрытия проезжей части - 7192 квадратных метра.

В числе выявленных в ходе осмотра объекта предстоящего ремонта дефектов - колейность, продольные и поперечные трещины, ямочность, выкрашивание и разрушение покрытия, разрушение бортового камня.

В срок до 30 октября этого года подрядчику предстоит восстановление изношенных слоев дорожной одежды, тротуара, пандусов на пешеходных переходах, островка безопасности и нанесение дорожной разметки.