На северо-западе Челябинска в воскресенье закроют движение

В воскресенье, 28 августа, в связи с проведением XV всероссийского челябинского марафона на северо-западе южноуральской столицы будет закрыто движение автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе администрации Челябинска, с семи утра до трех часов дня транспорт не будет ходить на участке от ледовой арены «Трактор» по улицам Салавата Юлаева, Академика Макеева, Университетской набережной до улицы Чайковского.

О графике работы общественного транспорта на время проведения марафона будет сообщено дополнительно.

Водителей просят учитывать ограничения и заранее планировать свой маршрут.