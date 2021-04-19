На Северо-Западе Челябинска вырубят 48 деревьев для строительства дорог

Во вторник, 20 апреля, на Северо-Западе Челябинска приступят к сносу деревьев и кустарников. Это связано со строительством двух дорог. Об этом сегодня, 19 апреля, на аппаратном совещании сообщила заместитель главы города по правовым и имущественным вопросам Надежда Рыльская.

«У нас завтра планируется вырубка зеленых насаждений в связи со строительством двух дорог. Это проспект Героя России Евгения Родионова на участке от улицы Татищева до улицы Академика Макеева. И улица Академика Макеева от проспекта Героя России Евгения Родионова до улицы 250-летия Челябинска», - отчиталась перед мэром Челябинска Натальей Котовой Надежда Рыльская.

Таким образом, на проспекте Героя России Евгения Родионова снесут 22 дерева, на улице Академика Макеева – 26. Там также уберут кустарники и траву.

Надежда Рыльская заверила, что в будущем вырубленные зеленые насаждения компенсируют высадкой большего количества деревьев.

«На указанных участках дорог в будущем планируется высадить 241 дерево, - добавила Рыльская. - Разрешительные документы, как земельные, так и иные на снос зеленых насаждений, имеются».