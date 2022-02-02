02.02.2022
Челябинск вспомнил жизнь и заслуги легендарного промышленника Александра Федорова
02.02.2022
Спортсменка из Челябинской области выиграла Кубок России по фристайлу
02.02.2022
Челябинская область получит дополнительные миллионы на поддержку поликлиник
02.02.2022
Полтора метра из картона: житель Челябинска создает церковь из «простых» материалов
02.02.2022
Кто в доме хозяин: россиянам хотят вернуть право принимать решения о капремонте
02.02.2022
В России появится федеральная система эко-мониторинга
На северо-западе Челябинска закрыли движение трамваев
01.02.2022
В Магнитогорске водители трамваев массово уходят на больничный
01.02.2022
Далеко не все водители челябинского электротранспорта готовы работать без кондуктора
31.01.2022
«ЧелябГЭТ» повысил часовые тарифные ставки водителей троллейбусов и трамваев
31.01.2022
Вакцинация не помогла? В Челябинске водители общественного транспорта массово уходят на больничный
Челябинскстат рассказал, сколько человек постоянно проживает на Южном Урале
02.02.2022
Скоков уволил командира второго батальона полка ДПС ГИБДД Челябинска, подчиненные которого попались на взятках
02.02.2022
ММК: 90 огненных лет
01.02.2022
Текслер: Нам нужны тысячи человек, чтобы полностью закрыть потребность в здравоохранении
31.01.2022
Куляшов не сделал, а Ксензов сделает: челябинцы надеются, что новый зам Котовой вернет на Советскую и Пушкина двустороннее движение
28.01.2022