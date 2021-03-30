На строительство бассейна ЧелГУ выделят федеральные средства

Проект строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном Челябинского государственного университета (ЧелГУ) одобрили в Совете Федерации ФС РФ. На продолжение строительства будут выделены средства федерального бюджета.

Сегодня, 30 марта, ректор ЧелГУ Сергей Таскаев представил проект на расширенном заседании Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по науке, образованию и культуре.

Таскаев рассказал о стоящей перед ЧелГУ задачей: возвести необходимый Челябинску многомиллионный объект – физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном, и попросил поддержать этот проект на федеральном уровне.

Ректор рассказал, что нас сегодня территория ЧелГУ стала популярным местом у челябинцев для прогулок, занятий спортом и массовых мероприятий. «В том числе и благодаря нашей инфраструктуре, - пояснил ректор. - ведь в рамках активной позиции по реализации «третьей миссии» университета мы за счёт собственных средств ввели в эксплуатацию сразу несколько крупных спортивных объектов».

Самым многофункциональным из этих объектов должен стать ФОК с бассейном. Строительство первой очереди ведётся за счёт средств вуза. «Однако, на возведение бассейна нам необходимо изыскать 250 миллионов рублей – дополнительно к тем средствам, что мы уже запланировали на его реализацию», - поделился ректор.

Члены Совета Федерации одобрили проект, оценив его социальную значимость: территория первого корпуса ЧелГУ находится в центре Северо-Запада, который объединяет густонаселенные Калининский и Курчатовский районы и насчитывает более 450 тысяч человек. Вместе с тем, анализ норм, утверждённых Правительством РФ, показывает, что обеспеченность населения Челябинска бассейнами составляет менее 9%.

«Это правильный тренд, чтобы инфраструктура работала на население и была востребована, - отметила председатель Комитета Лилия Гумерова. – Радует, что и город, и область по-другому начали относиться к высшим учебным заведениям».

Комитет предложил Совету Федерации включить в проект постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Челябинской области» пункт: «рекомендовать Правительству РФ включить в федеральную адресную инновационную программу на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов мероприятия по строительству за счёт средств федерального бюджета бассейна для ЧелГУ».

Напомним, с 29 по 31 марта в Совете Федерации Федерального Собрания РФ проходят Дни Челябинской области. Наш регион представила большая делегация под руководством губернатора Алексея Текслера, куда наряду с членами Правительства и Законодательного собрания региона вошёл и ректор ЧелГУ Сергей Таскаев.