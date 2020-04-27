На SynergyOnlineForum китайские врачи поделятся опытом борьбы с коронавирусом

Очередное антикризисное событие SynergyOnlineForumсостоится30 апреля. На нем китайские врачи расскажут об опыте борьбы с коронавирусом. Ожидается, что зрителями онлайн-мероприятия станут порядка 15 тысяч человек из России и СНГ.

На панельной сессии «Опыт Китая» врачи расскажут о главных симптомах коронавируса, мерах предосторожности, правилах нахождения дома и на улице, а также об опыте лечения вируса и методах китайской медицины в борьбе с пандемией. Китайские специалисты уверены, что в сложившейся ситуации нет места панике, но есть место здоровой энергии и заботе о себе.

«Не паникуйте! В традиционной китайской медицине говорят, что правильная энергия ци заключена внутри нас, куда дурное не может проникнуть. Поэтому сейчас для каждого из нас важно обеспечивать свой организмпрежде всего этой правильной энергией и не допустить болезни», – заверил доктор ЧжанБайхуа из Института традиционной китайской фармацевтики провинции Хэйлунцзян.

Его коллегами по панельной сессии станут ведущие специалисты китайской медицины:

руководитель Института Центра по профилактике и контролю заболеваний провинции ХэйлунцзянСинЦжифэн,директор департамента респираторной медицины второго филиала больницы Харбинского медицинского университета, профессор ВуСяомэй, директор инфекционной больницы ХэйлунцзянаВан Кайли, старший врач поликлиники №1 при Харбинском медицинском университете ЧжаоМинъянь.

Другими основными темамионлайн-форума станут антикризисные меры, эффективные стратегии выживания в новом мире после пандемии, глобальный переход в онлайн в рамках построения новых бизнес-моделей, а также трансформация жизни и поведения людей.

Хедлайнером онлайн-мероприятия станет Ицхак Адизес – ведущий мировой эксперт в области повышения эффективности ведения бизнеса и автор знаменитой теории о жизненных циклах компаний. Он и еще более 50-и экспертов обсудят кризис и эффективные стратегии выживания в новом мире.

«Если у вас проблемы, не волнуйтесь. Это значит, что вы в хорошей компании, среди живых. Если же вы убеждены, что у вас всё замечательно, то ваша главная проблема в том, что вы не осознаёте свои проблемы. Эта цитата как никогда работает в кризис! Главное – осознать проблемы и начать их решать, а не надеяться, что они испарятся», – отмечаетИцхак Адизес.

30 апреля на онлайн-форуме также выступят: бизнес-тренер и общественный деятель Ирина Хакамада,сооснователь и управляющий директор LamodaGroupБуркхардБиндер; автор супер-бестселлеров «45 татуировок менеджера» Максим Батырев, генеральный директор MEGOGO Россия Виктор Чеканов, аналитик по потребительскому рынку, розничным сетям и недвижимости Алексей Кривошапко, генеральный директор Nike, Россия / ЕврАЗЭСАндрей Кришнев,соосновательCarPrice, инвестор Forbes 30 under 30 Эдуард Гуринович и многие другие.

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