На Таганае сорвавшимся с горы камнем травмирована шестилетняя девочка

В национальном парке Таганай (Челябинская область) на туристической тропе произошло ЧП.Сорвавшийся с горы камень попал в голову шестилетней девочке. Понадобилась помощь спасателей.

Крутой, скальный участок от Приюта Таганай до Откликного гребня с северной стороны - часть одного из маршрутов национального парка Таганай. Тропа популярна у туристов и проходится без применения альпинистского снаряжения.

«Поднимавшаяся выше группа не обратила внимание, а люди внизу не успели отреагировать и уйти в сторону от сорвавшегося камня, который, падая, попал по голове ребенку.

По словам мамы, от внезапного удара девочка на мгновение потеряла сознание. Ссадины на лице, гематомы в месте ушиба и сонливость указывали на серьезность полученной травмы и необходимость немедленной эвакуации ребенка в больницу», - сообщили в поисково-спасательной службе региона.

Очевидцы происшествия вызвали спасателей. По описанию местности было установлено место ЧП, куда на квадроциклах оперативно выехала дежурная смена. Всю дорогу отец держал ребенка на руках, девочка время от времени засыпала, на Центральной усадьбе пострадавшая была передана сотрудникам СМП.