15.02.2023
На трассе в Челябинской области произошло смертельное ДТП
15.02.2023
В Челябинской области назвали число перешагнувших вековой рубеж жителей
15.02.2023
Челябинку взяли под стражу после участия в программе на федеральном канале
15.02.2023
ВТБ расширяет программу развития компетенций в инфраструктурном финансировании
15.02.2023
Чиновнику южноуральского минсельхоза предъявлено обвинение в получении взяток
15.02.2023
«Пятёрочка» снова выручает южноуральцев
На ТНТ стартует новое шоу «Бьюти Баттл» с ведущей Глюк’oZой
Участникам нового шоу «Бьюти Баттл» на ТНТ придётся доказывать свой скилл в непростых испытаниях(16+)) свой скилл в непростых испытаниях
08.02.2023
Никакой еды и суровые испытания: телеканал ТНТ начал съёмки проекта «Новые звёзды в Африке»
01.02.2023
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко снялся в новом сезоне сериала «Патриот»
19.01.2023
Челябинская актриса снялась в сериале «Просто Михалыч» на ТНТ
24.10.2022
Блогер из Чебаркуля снялся в сериале телеканала ТНТ - из «Яжемать» Ларисы в следователи
Спасибо героям: 13,5 тысячи человек обязаны жизнью спасателям Челябинской области
14.02.2023
Почти шесть тысяч челябинцев приняли участие в «Лыжне России»
13.02.2023
ФСБ Челябинской области ликвидировала цех по производству поддельного алкоголя
13.02.2023
Южноуральский боксер спел российский гимн в Марокко
12.02.2023
Уроки промышленной мобилизации вспомнят в музее ЧТЗ
10.02.2023