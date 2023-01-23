23.01.2023
На трассе А-310 в Челябинской области ограничат движение в ночное время
23.01.2023
Челябинские власти попытаются продать с молотка недострой на Труда
23.01.2023
Конюшня XVIII века и оружейная комната появятся в историческом парке «Гардарика»
23.01.2023
Администрация Челябинска получит с должников более миллиарда рублей
23.01.2023
Этнической карте Челябинской области посвящен новый цикл фильмов «Этнография Урала»
23.01.2023
Игра с наручниками лишила свободы подростка из Магнитогорска
На трассе А-310 в Челябинской области ограничат движение в ночное время
18.12.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах и просят по возможности отменить поездки
05.12.2022
Датчики оценят интенсивность движения на трассах Челябинской и Курганской областей
04.11.2022
Снегопад накрыл практически всю территорию Челябинской области
03.11.2022
На М-5 от Чебаркуля в сторону Миасса продлили ограничения движения
С 23 января стартует прием заявок на отсрочку для IT-специалистов
23.01.2023
Открытие цирка в Челябинске вновь откладывается, губернатор просит помощи у вице-премьера
22.01.2023
Соцзащита Магнитогорска: сироте предоставили съемное жилье временно
20.01.2023
Южноуральцы смогут увидеть самую яркую комету 2023 года
20.01.2023
В Челябинске на Крещение выстроились очереди к купелям
19.01.2023