На трассе А-310 в Челябинской области ограничат движение в ночное время

В Челябинской области ограничат движение в ночное время на отдельных участках федеральной трассы А-310 «Челябинск – Троицк – граница с Республикой Казахстан».

Как сообщает пресс-служба УпрДор «Южный «Урал», ограничения вводятся в связи с проведением работ по установке модульных надземных пешеходных переходов на двух участках трассы А-310 в Еткульском районе.

На 49-ом километре (рядом с Еманжелинском) водителям предстоит снижать скорость с 22 часов 24 января до часа ночи 25 января, при этом в период с 23 часов до 23 часов 40 минут движение автотранспорта будет полностью остановлено.

На 41-м километре (в районе СНТ «Кузнец-3») планируется 25 января с часа ночи до половины четвертого утра ввести ограничение скорости для автотранспорта, а на период с двух часов до двух часов 40 минут полностью остановить движение.

Водителей просят принять во внимание изменение схемы организации дорожного движения, следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» – 8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7 982 331 37 84 (WhatsApp).