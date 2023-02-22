22.02.2023
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
22.02.2023
Железнодорожники определили лучших в хоккее в валенках и лапте
22.02.2023
На предприятии «Карабашмедь» внедрили трёхмерное моделирование
22.02.2023
В челябинском сквере «Молодежный» обустроят площадку для прогулок четвероногих
22.02.2023
В Челябинске закрывают движение транспорта на Отрадной
22.02.2023
В Еманжелике полицейские спасли мальчика
На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля
20.02.2023
Штормовое предупреждение для южноуральцев на 20 и 21 февраля
03.02.2023
Прокуратура запросила для депутата ЗСО Челябинской области десять лет лишения свободы
23.01.2023
На трассе А-310 в Челябинской области ограничат движение в ночное время
18.12.2022
Южноуральцев предупреждают о снегопадах и просят по возможности отменить поездки
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023