На трассе Челябинск - Екатеринбург ограничат движение 24 февраля

В пятницу, 24 февраля, ограничат движение транспорта на трассе Челябинск-Екатеринбург в районе села Тюбук. Ограничения вводятся в связи с проведением работ по монтажу дорожных знаков над проезжей частью на автомобильной дороге М-5, сообщили в УпрДор «Южный Урал».

С 14 часов до 14 часов 15 минут 24 февраля вводится временное ограничение движения транспортных средств в виде снижения скорости на участке 109-110 км (в районе с. Тюбук). В течение получаса – с 14 часов 15 минут до 14 часов 45 минут – на этот участке дороги движение будет полностью остановлено.

Водителей просят следить за знаками и учитывать данную информацию при планировании своего маршрута.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах в Челябинской и Курганской областях можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы ФКУ Упрдор «Южный Урал» –8 (351) 266-65-63 (звонок бесплатный) и +7-982-331-37-84 (WhatsApp).